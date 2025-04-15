На курганской границе поймали украинца, который заявил, что шел заключить контракт с Минобороны РФ

Гражданин Украины получил срок за незаконное пересечение границы в Курганской области. Ранее судимый и имевший запрет на въезд в РФ мужчина был отправлен на два года в колонию. При этом украинец заявлял, что приехал, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Гражданин Украины был задержан пограничной службой. Ранее ему запретили въезд в страну из-за депортации. Однако он не успокоился и попытался проникнуть в РФ пешком. Когда его задержали, то нарушитель заявил, что шел заключать контракт с Минобороны РФ», — сообщили источники. Мужчина по решению суда попал в колонию строгого режима.
Данные нашли подтверждение в судебных материалах. Петуховский районный суд приговорил ранее судимого гражданина Украины к двум годам колонии строгого режима за нарушение границы. Согласно материалам дела, украинец был пойман в Курганской области в декабре 2024 года возле пункта пропуска Петухово на границе РФ и Казахстана. До задержания он пытался попасть в Россию пешком, но был предупрежден о запрете въезда до 2030 года и отослан на попутке обратно в Казахстан.
Нарушитель решил обратно не ехать. Перед казахстанской границей он вышел из машины и перелез через ограждения, чтобы попасть в РФ незаконно. Пограничники, следившие за машиной, задержали его сразу после пересечения границы. Было возбуждено уголовное дело.
В суде украинец рассказал, что в 2022 году после тюремного срока в Ярославле он был депортирован в Киргизию. В дальнейшем он попал в Казахстан. Спустя два года он якобы заключил контракт с Минобороны РФ. Ему сообщили номер воинской части, и мужчина решил ехать в РФ. На границе ему сообщили про запрет въезда, но он решил попробовать попасть в Россию через заграждение. Свою вину в незаконном пересечении государственной границы мужчина признал.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области будут судить украинца, настойчиво рвавшегося в Россию. Получив отказ, мужчина вернулся и незаконно пересек границу, но был пойман пограничниками.
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