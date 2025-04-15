«Возрождение евронацизма»: Захарова оценила жесткие методы ЕС по отношению к Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически высказалась о методах Евросоюза (ЕС). Она назвала угрозы отказа присоединения Сербии к организации, в связи с возможным приездом сербского лидера Александара Вучича на парад Победы в Москву, возрождением евронацизма.
Захарова сравнила действия Евросоюза с фашистскими методами прошлого. «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм, — подчеркнула она. — Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали „людьми второго сорта“». Мнением она поделилась в своем telegram-канале.
Ранее Европейский союз призвал государства-кандидатов на вступление, включая Сербию, не посещать мероприятия в Москве 9 мая, а также избегать визитов в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, подобные действия не соответствует ценностям ЕС.
Уже более 20 зарубежных лидеров подтвердили свое участие в торжествах в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди гостей — главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Подробнее — в материале URA.RU.
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