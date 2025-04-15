15 апреля 2025

Продажи алкоголя в Курганской области заметно сократились. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области падают продажи алкоголя
В Курганской области падают продажи алкоголя Фото:

За первые три месяца 2025 года в Курганской области в розницу было продано 196 тысяч декалитров алкогольной продукции. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Розничные продажи алкогольной продукции в Курганской области
Розничные продажи алкогольной продукции в Курганской области
Фото:

«Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении в Курганской области с января по март 2025 года составила 196,2 тысячи декалитров. За аналогичный период прошлого года было 238 тысяч декалитров», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Курганской области зарегистрировано 1099 человек с наркотической зависимостью, что на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За первые три месяца 2025 года в Курганской области в розницу было продано 196 тысяч декалитров алкогольной продукции. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. «Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении в Курганской области с января по март 2025 года составила 196,2 тысячи декалитров. За аналогичный период прошлого года было 238 тысяч декалитров», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Курганской области зарегистрировано 1099 человек с наркотической зависимостью, что на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...