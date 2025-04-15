За первые три месяца 2025 года в Курганской области в розницу было продано 196 тысяч декалитров алкогольной продукции. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.
«Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении в Курганской области с января по март 2025 года составила 196,2 тысячи декалитров. За аналогичный период прошлого года было 238 тысяч декалитров», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Курганской области зарегистрировано 1099 человек с наркотической зависимостью, что на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
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