Захарова резко отреагировала на планы Зеленского по празднованию 9 мая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» намерение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить высокопоставленных чиновников Евросоюза в Киев 9 мая. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
«Это театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она в эфире радио «Sputnik».
Ранее в Кремле также раскритиковали планы Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отказываясь от празднования Дня Победы, украинский президент проявляет неуважение к памяти своего деда. Стало известно о намерении Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС, чтобы заявить своем о единстве.
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