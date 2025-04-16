Захарова резко отреагировала на планы Зеленского по празднованию 9 мая

Захарова назвала «театром абсурда» планы Зеленского на День Победы
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Захарова назвала «театром абсурда» планы Зеленского по празднованию 9 мая
Захарова назвала «театром абсурда» планы Зеленского по празднованию 9 мая Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» намерение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить высокопоставленных чиновников Евросоюза в Киев 9 мая. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Это театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она в эфире радио «Sputnik».

Ранее в Кремле также раскритиковали планы Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отказываясь от празднования Дня Победы, украинский президент проявляет неуважение к памяти своего деда. Стало известно о намерении Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС, чтобы заявить своем о единстве.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» намерение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить высокопоставленных чиновников Евросоюза в Киев 9 мая. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik. «Это театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она в эфире радио «Sputnik». Ранее в Кремле также раскритиковали планы Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отказываясь от празднования Дня Победы, украинский президент проявляет неуважение к памяти своего деда. Стало известно о намерении Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС, чтобы заявить своем о единстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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