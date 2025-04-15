Украинский лидер Владимир Зеленский проявляет неуважение к памяти своего деда, отказываясь отмечать 9 мая День Победы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сам факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это, наверное, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также добавил, что поведение украинского лидера подчеркивает особенности текущего киевского режима, который «болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая». По мнению Пескова, отказ Зеленского от традиционного празднования Дня Победы еще раз подтверждает правильность действий президента России Владимира Путина, который продолжает придерживаться традиционных празднований этого дня.
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