Песков: Зеленский не чтит память своего деда

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По словам Пескова, режим Зеленского болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая
По словам Пескова, режим Зеленского болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский проявляет неуважение к памяти своего деда, отказываясь отмечать 9 мая День Победы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это, наверное, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также добавил, что  поведение украинского лидера подчеркивает особенности текущего киевского режима, который «болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая». По мнению Пескова, отказ Зеленского от традиционного празднования Дня Победы еще раз подтверждает правильность действий президента России Владимира Путина, который продолжает придерживаться традиционных празднований этого дня.

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Украинский лидер Владимир Зеленский проявляет неуважение к памяти своего деда, отказываясь отмечать 9 мая День Победы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сам факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это, наверное, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также добавил, что  поведение украинского лидера подчеркивает особенности текущего киевского режима, который «болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая». По мнению Пескова, отказ Зеленского от традиционного празднования Дня Победы еще раз подтверждает правильность действий президента России Владимира Путина, который продолжает придерживаться традиционных празднований этого дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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