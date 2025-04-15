На каких участках в Кургане ежегодно меняют бордюры, ремонт которых раскритиковал глава Минфина Силуанов

Ежегодная замена бордюров проводится на различных участках Кургана. В частности, эти работы велись на нескольких центральных улицах города. В 2025 году планируют переделать поребрики на тротуаре по Коли Мяготина. Накануне частую замену бордюров в стране раскритиковал глава Минфина Антон Силуанов, назвав такой ремонт дорог неэффективным. О том, где часто меняют бордюры в Кургане — в материале корреспондента URA.RU.
Перекресток Ленина-Гоголя
В 2022 году сообщалось о масштабной замене бордюрных камней на улицах, где проводился капитальный ремонт дорог. Меняли бордюры по улице Гоголя: на одной из сторон — от Драмтеатра через правительство региона и до Дворца детского (юношеского творчества. Вместо старых были установлены гранитные бордюры. В 2023 году такая же замена производилась на перекрестке улиц Ленина-Гоголя и на участке от Гоголя до Карла Маркса. Тогда сообщалось о замене порядка 800 метров гранитных бордюров. «Степень износа бортового камня на данном участке очень высока, поэтому было принято решение о его замене. Гранитный камень весьма долговечен и надежен, срок его службы — от 30 до 50 лет», — отмечали в мэрии города.
Участок улицы Коли Мяготина
Весной будут переделаны бордюры по улице Коли Мяготина. Здесь ремонт проводился в прошлом году, но после завершения работ были выявлены нарушения при монтаже гранитного бортового камня. Несоответствия ГОСТу обнаружили при устройстве съездов. Частично замечания уже были устранены еще до зимы. Замена поребриков будет проводиться в рамках гарантийных обязательств, сообщали в департаменте развития городского хозяйства Кургана. Этим займется подрядчик АО «Варгашинское ДРСП». Ремонт на Мяготина проводился на дороге протяженностью свыше 3,9 километра.
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