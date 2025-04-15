Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не просто менять бордюры

Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал низкую производительность в строительстве и ЖКХ. Министр настаивает на повышении производительности труда в строительстве и коммунальном хозяйстве.
«Нужно говорить об эффективности стройки, об эффективности коммунальных работ и служб. У нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры. Вот на что нужно обращать внимание нам больше, а не сейчас в условиях финансовых ограничений» — заявил Силуанов на заседании Госсовета. Он также отметил, что нужно говорить об эффективности стройки, коммунальных работ и служб.
Силуанов подчеркнул необходимость повышения эффективности строительных и коммунальных работ, указав на нерациональное использование ресурсов. Он призвал регионы и муниципалитеты более ответственно расходовать бюджетные средства в текущих экономических условиях.
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