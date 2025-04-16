Трамп ввел против Китая пошлины до 245%

Президент США Дональд Трамп наложил на Китай пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — написано на сайте администрации Трампа. Там уточняется, что более 75 стран обратились к Соединенным Штатам с предложением провести переговоры о заключении новых торговых договоренностей.
Администрация президента США уточняет, что текущее введение повышенных таможенных пошлин приостановлено. Однако это решение не касается Китая, который уже ввел в действие ответные меры.
Ранее китайские власти наложили запрет на приобретение самолетов производства американской корпорации Boeing. Решение было принято в связи с установленными Трампом 145% пошлинами, передает RT.
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