Трамп ввел против Китая пошлины до 245%

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Трамп приостановил введение повышенных пошлин, однако это касается Китая
Трамп приостановил введение повышенных пошлин, однако это касается Китая Фото:

Президент США Дональд Трамп наложил на Китай пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Об этом сообщается на сайте Белого дома. 

«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — написано на сайте администрации Трампа. Там уточняется, что более 75 стран обратились к Соединенным Штатам с предложением провести переговоры о заключении новых торговых договоренностей.

Администрация президента США уточняет, что текущее введение повышенных таможенных пошлин приостановлено. Однако это решение не касается Китая, который уже ввел в действие ответные меры.

Ранее китайские власти наложили запрет на приобретение самолетов производства американской корпорации Boeing. Решение было принято в связи с установленными Трампом 145% пошлинами, передает RT.

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Президент США Дональд Трамп наложил на Китай пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Об этом сообщается на сайте Белого дома.  «В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — написано на сайте администрации Трампа. Там уточняется, что более 75 стран обратились к Соединенным Штатам с предложением провести переговоры о заключении новых торговых договоренностей. Администрация президента США уточняет, что текущее введение повышенных таможенных пошлин приостановлено. Однако это решение не касается Китая, который уже ввел в действие ответные меры. Ранее китайские власти наложили запрет на приобретение самолетов производства американской корпорации Boeing. Решение было принято в связи с установленными Трампом 145% пошлинами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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