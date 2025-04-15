15 апреля 2025

Гранитный трон и башня «Байтерек»: уникальные объекты, которые курганцы увидят в путешествиях по Казахстану

Из Кургана можно отправиться в путешествие в Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Кургана можно посетить Астану и Боровое в Казахстане
Из Кургана можно посетить Астану и Боровое в Казахстане Фото:

Из Кургана можно отправиться в путешествие в Казахстан. Это направление для отпуска и новых впечатлений туроператоры называют одним из самых популярных. URA.RU собрало информацию о том, что посмотреть, кто предлагает туры и сколько они стоят.

Озеро Боровое

Для жителей Кургана, которые хотят увидеть красоты Казахстана, озеро Боровое — отличный выбор. Здесь много интересных мест.

На поляне Абылай-хана можно увидеть гранитный трон и стелу, поставленную в честь 280-летия со дня рождения знаменитого правителя. Это место также известно своим особым микроклиматом. Роща танцующих берез, которая стоит на берегу озера, поражает своей красотой: березы здесь изогнуты так, будто они танцуют.

Скала Жумбактас в заливе озера известна множеством легенд, а с горы Кокшетау (Синюха) открываются великолепные виды на национальный парк Бурабай. Скала Окжетпес и пещера Кенесары тоже привлекают туристов. Скала предлагает возможности для альпинизма, а пещера связана с историей великого хана Кенесары, который использовал ее как укрытие во время охоты.

Туроператоры предлагает отправиться в тур из Кургана в Боровое с проживанием в отелях за 13 125 рублей без питания и за 26 451 рубль с питанием. Программы туров у операторов разные.

Астана

В Астане рекомендуется посетить символ столицы — башню «Байтерек» с обзорной площадкой, величественную мечеть «Хазрет Султан», Дворец мира и согласия (Пирамида Астаны), а также футуристический торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр». Для прогулок отлично подойдут Водно-Зеленый бульвар и набережная реки Ишим. Любители развлечений могут посетить центр семейных развлечений «Айлэнд» с океанариумом, аквапарком и колесом обозрения.

В культурной программе — музей Первого президента Казахстана, Национальный музей, а также выставка ЭКСПО-2017 и Восточный рынок. Вечером можно посетить центральную мечеть Астаны или расслабиться в СПА. Для тех, кто интересуется историей, доступны экскурсии по старому и новому городу, а также посещение мемориального комплекса АЛЖИР. Город сочетает в себе современные архитектурные шедевры с богатым культурным наследием, предлагая разнообразные варианты активного и познавательного отдыха.

Туроператоры предлагают летние автобусные туры в Астану с выездом из Кургана. Стоимость участия варьируется от 12 000 до 17 000 рублей в зависимости от категории размещения. В стоимость обычно включены: проезд на автобусе туристического класса, сопровождающий, страховка, проживание в четырехзвездочном отеле, питание (завтрак и один обед), экскурсионное обслуживание с лицензированными гидами, а также входные билеты по программе экскурсий.

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Из Кургана можно отправиться в путешествие в Казахстан. Это направление для отпуска и новых впечатлений туроператоры называют одним из самых популярных. URA.RU собрало информацию о том, что посмотреть, кто предлагает туры и сколько они стоят. Озеро Боровое Для жителей Кургана, которые хотят увидеть красоты Казахстана, озеро Боровое — отличный выбор. Здесь много интересных мест. На поляне Абылай-хана можно увидеть гранитный трон и стелу, поставленную в честь 280-летия со дня рождения знаменитого правителя. Это место также известно своим особым микроклиматом. Роща танцующих берез, которая стоит на берегу озера, поражает своей красотой: березы здесь изогнуты так, будто они танцуют. Скала Жумбактас в заливе озера известна множеством легенд, а с горы Кокшетау (Синюха) открываются великолепные виды на национальный парк Бурабай. Скала Окжетпес и пещера Кенесары тоже привлекают туристов. Скала предлагает возможности для альпинизма, а пещера связана с историей великого хана Кенесары, который использовал ее как укрытие во время охоты. Туроператоры предлагает отправиться в тур из Кургана в Боровое с проживанием в отелях за 13 125 рублей без питания и за 26 451 рубль с питанием. Программы туров у операторов разные. Астана В Астане рекомендуется посетить символ столицы — башню «Байтерек» с обзорной площадкой, величественную мечеть «Хазрет Султан», Дворец мира и согласия (Пирамида Астаны), а также футуристический торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр». Для прогулок отлично подойдут Водно-Зеленый бульвар и набережная реки Ишим. Любители развлечений могут посетить центр семейных развлечений «Айлэнд» с океанариумом, аквапарком и колесом обозрения. В культурной программе — музей Первого президента Казахстана, Национальный музей, а также выставка ЭКСПО-2017 и Восточный рынок. Вечером можно посетить центральную мечеть Астаны или расслабиться в СПА. Для тех, кто интересуется историей, доступны экскурсии по старому и новому городу, а также посещение мемориального комплекса АЛЖИР. Город сочетает в себе современные архитектурные шедевры с богатым культурным наследием, предлагая разнообразные варианты активного и познавательного отдыха. Туроператоры предлагают летние автобусные туры в Астану с выездом из Кургана. Стоимость участия варьируется от 12 000 до 17 000 рублей в зависимости от категории размещения. В стоимость обычно включены: проезд на автобусе туристического класса, сопровождающий, страховка, проживание в четырехзвездочном отеле, питание (завтрак и один обед), экскурсионное обслуживание с лицензированными гидами, а также входные билеты по программе экскурсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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