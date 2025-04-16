Новый руководитель курганского округа Санкин задумал перестановку замов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Притобольном округе хотят поменять чиновников, которые бездействуют
В Притобольном округе хотят поменять чиновников, которые бездействуют Фото:

Врип главы Притобольного округа (Курганская область) Павел Санкин намерен задержаться в должности. Помимо решения проблем, с которым не справились его предшественники, чиновник начал пересобирать свою команду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. 

«Санкин планирует пересобрать команду кардинально. В частности, стоит ждать перестановок замов. По мнению Санкина, в старых проблемах округа виноваты не только бывшие главы, но и их непосредственные подчиненные. Чтобы избежать ошибок, Санкин хочет убрать тех заместителей, которые бездействовали», — рассказывают URA.RU инсайдеры. 

Некоторые руководители отделов и замы, по одной из версий, уже оставили свои должности после замечаний нового главы. Сейчас в подчинении у Павла Санкина находятся руководитель аппарата главы округа Светлана Кузьмина и бывшая врио главы Валентина Кононыхина. Некоторые руководящие посты сейчас вакантны. Санкин лично будет подбирать кадры.

Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Притобольного округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

По одной из версий, для Притобольного округа новый руководитель — это возможность избавиться от звания проблемного. Основная трудность заключается в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП, снос аварийных домов, также вопросы появились к обустройству насыпи за 150 млн рублей за 5 дней.

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Врип главы Притобольного округа (Курганская область) Павел Санкин намерен задержаться в должности. Помимо решения проблем, с которым не справились его предшественники, чиновник начал пересобирать свою команду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа.  «Санкин планирует пересобрать команду кардинально. В частности, стоит ждать перестановок замов. По мнению Санкина, в старых проблемах округа виноваты не только бывшие главы, но и их непосредственные подчиненные. Чтобы избежать ошибок, Санкин хочет убрать тех заместителей, которые бездействовали», — рассказывают URA.RU инсайдеры.  Некоторые руководители отделов и замы, по одной из версий, уже оставили свои должности после замечаний нового главы. Сейчас в подчинении у Павла Санкина находятся руководитель аппарата главы округа Светлана Кузьмина и бывшая врио главы Валентина Кононыхина. Некоторые руководящие посты сейчас вакантны. Санкин лично будет подбирать кадры. Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Притобольного округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  По одной из версий, для Притобольного округа новый руководитель — это возможность избавиться от звания проблемного. Основная трудность заключается в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП, снос аварийных домов, также вопросы появились к обустройству насыпи за 150 млн рублей за 5 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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