Врип главы Притобольного округа (Курганская область) Павел Санкин намерен задержаться в должности. Помимо решения проблем, с которым не справились его предшественники, чиновник начал пересобирать свою команду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа.
«Санкин планирует пересобрать команду кардинально. В частности, стоит ждать перестановок замов. По мнению Санкина, в старых проблемах округа виноваты не только бывшие главы, но и их непосредственные подчиненные. Чтобы избежать ошибок, Санкин хочет убрать тех заместителей, которые бездействовали», — рассказывают URA.RU инсайдеры.
Некоторые руководители отделов и замы, по одной из версий, уже оставили свои должности после замечаний нового главы. Сейчас в подчинении у Павла Санкина находятся руководитель аппарата главы округа Светлана Кузьмина и бывшая врио главы Валентина Кононыхина. Некоторые руководящие посты сейчас вакантны. Санкин лично будет подбирать кадры.
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Притобольного округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
По одной из версий, для Притобольного округа новый руководитель — это возможность избавиться от звания проблемного. Основная трудность заключается в текучке кадров на должности главы муниципалитета. За последние годы сменилось несколько глав: Сергей Спирин, Дмитрий Лесовой, Лариса Злыднева, Дмитрий Спиридонов, врио Василий Ильин. Недавно с поста ушел Фарит Ахметов. Он руководил округом в течение трех месяцев. Среди основных претензий к его работе были подготовка округа к ЧП, снос аварийных домов, также вопросы появились к обустройству насыпи за 150 млн рублей за 5 дней.
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