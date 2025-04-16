В России супружеская пара полгода получала пенсию билетами банка приколов

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Почти все накопления супругов оказались купюрами из банка приколов
Почти все накопления супругов оказались купюрами из банка приколов Фото:

В Стерлитамаке пожилые супруги Надежда и Александр Михайловы на протяжении шести месяцев получали часть своей пенсии фальшивыми купюрами. Фальшивые банкноты были обнаружены случайно в банке, когда мужчина оплачивал коммунальные услуги. Об этом сообщил telegram-канал Mash Batash. 

«Супружеская пара полгода получала пенсию билетами банка приколов в Стерлитамаке», — передает telegram-канал со ссылкой на внука супругов. Отмечается, что из общей суммы купюр в 298 тысяч рублей 201 тысяча оказалась фальшивой.

Полиция проводила расследование в течение шести месяцев, после чего его прекратили. Спустя некоторое время после окончания расследования у Александра Михайлова произошел инсульт, в результате которого у него парализовало половину тела.

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В Стерлитамаке пожилые супруги Надежда и Александр Михайловы на протяжении шести месяцев получали часть своей пенсии фальшивыми купюрами. Фальшивые банкноты были обнаружены случайно в банке, когда мужчина оплачивал коммунальные услуги. Об этом сообщил telegram-канал Mash Batash.  «Супружеская пара полгода получала пенсию билетами банка приколов в Стерлитамаке», — передает telegram-канал со ссылкой на внука супругов. Отмечается, что из общей суммы купюр в 298 тысяч рублей 201 тысяча оказалась фальшивой. Полиция проводила расследование в течение шести месяцев, после чего его прекратили. Спустя некоторое время после окончания расследования у Александра Михайлова произошел инсульт, в результате которого у него парализовало половину тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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