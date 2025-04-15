15 апреля 2025

Эпатажная звезда 90-х Линда выступит с концертом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Широкую известность Линда обрела после выхода альбома «Ворона»
Широкую известность Линда обрела после выхода альбома «Ворона» Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Звезда 1990-х годов Линда (настоящее имя — Светлана Гейман), известная в шоубизе своим эпатажным образом, выступит с концертом в Сургуте. Певица стала знаменитостью после выхода альбома «Ворона». Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Известность пришла к Линде в середине 1990-х годов. Исполнительница делала ставку на провокационный имидж и вызывающие тексты. Бледное лицо и черные волосы Линды заметно выделялись среди поп-певиц», — следует из афиши.

В райдере, опубликованном на сайте одного из ивент-агентств, указано, что для выступления певице понадобится качественное оборудование. Например, конкретная модель микрофона. Также для звезды просят гримерную комнату с зеркалом и душем. А для сопровождения Линды необходима персональная охрана. Среди мер безопасности отмечается и запрет на фотосъемку.

В апреле югорчан также ждут концерты Вячеслава Бутусова, группы «Пикник», Олега Майами и Егора Крида. Впервые с гастрольным туром в округ приедет и SHAMAN.

Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем в ХМАО скандале из-за переноса концерта певца Xolidayboy. Новую дату выступления организаторы пока не сообщили. Югорчане тем временем терпят убытки из-за потраченных денег на авиабилеты в окружную столицу.

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Звезда 1990-х годов Линда (настоящее имя — Светлана Гейман), известная в шоубизе своим эпатажным образом, выступит с концертом в Сургуте. Певица стала знаменитостью после выхода альбома «Ворона». Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Известность пришла к Линде в середине 1990-х годов. Исполнительница делала ставку на провокационный имидж и вызывающие тексты. Бледное лицо и черные волосы Линды заметно выделялись среди поп-певиц», — следует из афиши. В райдере, опубликованном на сайте одного из ивент-агентств, указано, что для выступления певице понадобится качественное оборудование. Например, конкретная модель микрофона. Также для звезды просят гримерную комнату с зеркалом и душем. А для сопровождения Линды необходима персональная охрана. Среди мер безопасности отмечается и запрет на фотосъемку. В апреле югорчан также ждут концерты Вячеслава Бутусова, группы «Пикник», Олега Майами и Егора Крида. Впервые с гастрольным туром в округ приедет и SHAMAN. Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем в ХМАО скандале из-за переноса концерта певца Xolidayboy. Новую дату выступления организаторы пока не сообщили. Югорчане тем временем терпят убытки из-за потраченных денег на авиабилеты в окружную столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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