В Ханты-Мансийске перенесли концерт певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев), известного вирусными хитами из TikTok. Новую дату гастролей организаторы пока не сообщили. Югорчане тем временем терпят убытки из-за потраченных денег на авиабилеты в окружную столицу.
«Концерт был запланирован 13 апреля. За неделю до выступления пришла рассылка о переносе выступления на неопределенный срок. Билеты можно вернуть, либо оставить — они будут действительными», — рассказал URA.RU югорчанин.
Организаторы сослались на занятость площадки, где должен был выступить артист. «В связи с внеплановым проведением окружных спортивных мероприятий в Центре развития теннисного спорта мы вынуждены перенести нашу встречу», — сообщили представители артиста в соцсети «ВКонтакте». По той же причине в марте в Ханты-Мансийске не состоялся и концерт Anna Asti.
Срыв гастролей застал врасплох некоторых югорчан, которые купили билеты на самолет в Ханты-Мансийск, чтобы попасть на концерт. Другим также пришлось брать отпуск на работе. «Мы заранее брали билеты из городов, из которых добраться можно только самолетом, билеты невозвратные», — негодует одна из пользовательниц соцсети. «Жилье уже сняли, оплатили бронь. И отпуск весенний запланировали под эту дату», — добавила другая жительница ХМАО.
Выступление при этом обещают не отменять, но новую дату еще не назвали. Корреспондент URA.RU пытался связаться с организатором концертов и PR- менеджером Xolidayboy, но ответа от них пока что не поступило.
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