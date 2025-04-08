08 апреля 2025

В ХМАО вспыхнул скандал из-за переноса концерта Xolidayboy. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Xolidayboy в Ханты-Мансийске перенесли, но новую дату пока не сообщили
Концерт Xolidayboy в Ханты-Мансийске перенесли, но новую дату пока не сообщили Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

В Ханты-Мансийске перенесли концерт певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев), известного вирусными хитами из TikTok. Новую дату гастролей организаторы пока не сообщили. Югорчане тем временем терпят убытки из-за потраченных денег на авиабилеты в окружную столицу.

«Концерт был запланирован 13 апреля. За неделю до выступления пришла рассылка о переносе выступления на неопределенный срок. Билеты можно вернуть, либо оставить — они будут действительными», — рассказал URA.RU югорчанин.

Новую дату концерта организаторы пока не называют
Новую дату концерта организаторы пока не называют
Фото:

Организаторы сослались на занятость площадки, где должен был выступить артист. «В связи с внеплановым проведением окружных спортивных мероприятий в Центре развития теннисного спорта мы вынуждены перенести нашу встречу», — сообщили представители артиста в соцсети «ВКонтакте». По той же причине в марте в Ханты-Мансийске не состоялся и концерт Anna Asti.

Срыв гастролей застал врасплох некоторых югорчан, которые купили билеты на самолет в Ханты-Мансийск, чтобы попасть на концерт. Другим также пришлось брать отпуск на работе. «Мы заранее брали билеты из городов, из которых добраться можно только самолетом, билеты невозвратные», — негодует одна из пользовательниц соцсети. «Жилье уже сняли, оплатили бронь. И отпуск весенний запланировали под эту дату», — добавила другая жительница ХМАО.

Выступление при этом обещают не отменять, но новую дату еще не назвали. Корреспондент URA.RU пытался связаться с организатором концертов и PR- менеджером Xolidayboy, но ответа от них пока что не поступило.

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В Ханты-Мансийске перенесли концерт певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев), известного вирусными хитами из TikTok. Новую дату гастролей организаторы пока не сообщили. Югорчане тем временем терпят убытки из-за потраченных денег на авиабилеты в окружную столицу. «Концерт был запланирован 13 апреля. За неделю до выступления пришла рассылка о переносе выступления на неопределенный срок. Билеты можно вернуть, либо оставить — они будут действительными», — рассказал URA.RU югорчанин. Организаторы сослались на занятость площадки, где должен был выступить артист. «В связи с внеплановым проведением окружных спортивных мероприятий в Центре развития теннисного спорта мы вынуждены перенести нашу встречу», — сообщили представители артиста в соцсети «ВКонтакте». По той же причине в марте в Ханты-Мансийске не состоялся и концерт Anna Asti. Срыв гастролей застал врасплох некоторых югорчан, которые купили билеты на самолет в Ханты-Мансийск, чтобы попасть на концерт. Другим также пришлось брать отпуск на работе. «Мы заранее брали билеты из городов, из которых добраться можно только самолетом, билеты невозвратные», — негодует одна из пользовательниц соцсети. «Жилье уже сняли, оплатили бронь. И отпуск весенний запланировали под эту дату», — добавила другая жительница ХМАО. Выступление при этом обещают не отменять, но новую дату еще не назвали. Корреспондент URA.RU пытался связаться с организатором концертов и PR- менеджером Xolidayboy, но ответа от них пока что не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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