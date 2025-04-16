В Челябинской области готовится к открытию центр по адаптации мигрантов

В Челябинской области ведется подготовка к открытию центра социокультурной адаптации мигрантов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер на заседании итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).
«Алексей Текслер отметил, что в 2025 году особое внимание будет уделено эффективному участию в пилотном проекте по созданию центра социально-культурной адаптации иностранных граждан. Решены все вопросы материально-технического обеспечения, разработана региональная часть программы, идет подготовка специалистов для вовлеченной и качественной работы с мигрантами», — сообщает пресс-служба правительства.
Текслер сообщил о проектах направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога, которые реализуются при поддержке ФАДН. Он пригласил собравшихся на «Расулевские чтения»-2025, которые пройдут в Челябинской области с 3 по 5 июля уже в 14-й раз.
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