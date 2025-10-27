Ко всем домам Челябинска подключено тепло

Аварии на системе отопления были устранены (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске полностью ликвидировали аварийные отключения подачи отопления, сейчас ко всем домам подключено тепло. Об этом сообщил на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«Срез, который проведен сегодня утром, показал, что аварийных отключений нет. Такое бывает крайне редко, но, тем не менее, за минувшую неделю мы справились — и по домам, и по частному сектору все работает штатно», — доложил Астахов.

Замглавы отметил, что обеспечение челябинцев стабильным отоплением остается на особом контроле мэрии. Теплосетевыми организациями планово осуществляется подача тепловой энергии потребителям. Все потребители в городе Челябинске подключены к опоплению. Все возникающие на прошедшей неделе аварийные ситуации были устранены в пятидневный срок.

«Есть единичные обращения по управляющим компаниям, отрабатываем по вашему поручению. На контроле также остаются бойлеры в многоквартирных домах», — подытожил Астахов.