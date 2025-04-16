Власти Тобольска раскрыли адреса бомбоубежищ. Карта

В Тобольске существует 100 бомбоубежищ для защиты населения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прятаться в случае ЧС предстоит в подвалах и на подземных автостоянках
Прятаться в случае ЧС предстоит в подвалах и на подземных автостоянках Фото:

В Тобольске существует 100 убежищ, в которых жители города могут укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Карту с адресами этих пространств городская мэрия опубликовала в своем telegram-канале. 

«Разработана интерактивная карта заглубленных и других помещений подземного пространства. В соответствии с действующим законодательством для укрытия гражданского населения при опасности используются заглубленные подвальные помещения (подвальные помещения и цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, подвалы и подполья в частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиничных комплексов)», — сообщает администрация Тобольска.

На карту нанесено 100 адресов. Ранее аналогичную информацию предоставляли жителям Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске существует 100 убежищ, в которых жители города могут укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Карту с адресами этих пространств городская мэрия опубликовала в своем telegram-канале.  «Разработана интерактивная карта заглубленных и других помещений подземного пространства. В соответствии с действующим законодательством для укрытия гражданского населения при опасности используются заглубленные подвальные помещения (подвальные помещения и цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, подвалы и подполья в частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиничных комплексов)», — сообщает администрация Тобольска. На карту нанесено 100 адресов. Ранее аналогичную информацию предоставляли жителям Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...