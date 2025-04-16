В Тобольске существует 100 убежищ, в которых жители города могут укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Карту с адресами этих пространств городская мэрия опубликовала в своем telegram-канале.
«Разработана интерактивная карта заглубленных и других помещений подземного пространства. В соответствии с действующим законодательством для укрытия гражданского населения при опасности используются заглубленные подвальные помещения (подвальные помещения и цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, подвалы и подполья в частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиничных комплексов)», — сообщает администрация Тобольска.
На карту нанесено 100 адресов. Ранее аналогичную информацию предоставляли жителям Тюмени.
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