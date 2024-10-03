Тюменцам рассказали, где прятаться в случае ЧС. Карта

Администрация Тюмени опубликовала карту убежищ для горожан на случай ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Укрыться можно будет в любом помещении, которое находится ниже уровня земли
Укрыться можно будет в любом помещении, которое находится ниже уровня земли Фото:

Тюменская мэрия рассказала, где могут спрятаться горожане в случае чрезвычайных ситуаций. Карта бомбоубежищ размещена на сайте «Портал цифровых сервисов Тюмень».

«В Тюмени почти 2000 специальных заглубленных помещений. Их достаточно для размещения почти трех млн человек», — пояснили в администрации.

Известно, что мэрия уже проверила подвалы, цокольные этажи зданий, гаражи и другие подходящие для укрытия места. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени проверили работоспособность системы экстренного оповещения.

Карта убежищ Тюмени
Карта убежищ Тюмени
Фото:

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Тюменская мэрия рассказала, где могут спрятаться горожане в случае чрезвычайных ситуаций. Карта бомбоубежищ размещена на сайте «Портал цифровых сервисов Тюмень». «В Тюмени почти 2000 специальных заглубленных помещений. Их достаточно для размещения почти трех млн человек», — пояснили в администрации. Известно, что мэрия уже проверила подвалы, цокольные этажи зданий, гаражи и другие подходящие для укрытия места. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени проверили работоспособность системы экстренного оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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