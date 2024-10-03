Укрыться можно будет в любом помещении, которое находится ниже уровня земли
Тюменская мэрия рассказала, где могут спрятаться горожане в случае чрезвычайных ситуаций. Карта бомбоубежищ размещена на сайте «Портал цифровых сервисов Тюмень».
«В Тюмени почти 2000 специальных заглубленных помещений. Их достаточно для размещения почти трех млн человек», — пояснили в администрации.
Известно, что мэрия уже проверила подвалы, цокольные этажи зданий, гаражи и другие подходящие для укрытия места. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени проверили работоспособность системы экстренного оповещения.
Карта убежищ Тюмени
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!