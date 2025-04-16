Китай ответил на шантаж США ввести пошлины до 245%

Угрозы США ввести для Китая пошлины до 245% достигли иррационального уровня использования такого инструмента в качестве экономического оружия. Об этом заявили в Минкоммерции КНР.
«Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая показывают, что они достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкоммерции КНР. Там подчеркнули, что не будут обращать внимание на эту «бессмысленную игру чисел», но готовы ответить на любые действия, ущемляющие права Китая.
Ранее США пригрозили КНР ввести импортные пошлины в размере до 245%. Это стало частью торговой войны между Пекином и Вашингтоном. В настоящее время взаимные пошлины двух стран составляют 125%, однако у Штатов есть дополнительные пошлины в 20%, наложенные на Китай после обвинений в недостаточной борьбе с накротиками.
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