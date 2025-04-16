ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт Фото:

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в досуговом центре в Пятигорске. Как сообщили в ведомстве, планировал его иностранец, родившийся в одной из стран Центральной Азии.

«Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на ФСБ.

Злоумышленник был задержан, а по месту его проживания найдены и изъяты взрывные устройства. После планируемого теракта преступник намеревался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях.

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Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в досуговом центре в Пятигорске. Как сообщили в ведомстве, планировал его иностранец, родившийся в одной из стран Центральной Азии. «Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на ФСБ. Злоумышленник был задержан, а по месту его проживания найдены и изъяты взрывные устройства. После планируемого теракта преступник намеревался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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