В России хотят запретить врачам уходить в частные больницы

Проект закона об обязательном наличии трудового стажа сроком не менее года в государственных медучреждениях для персонала, желающего работать в частных клиниках, направлен в правительство. Его авторами стали главы комитетов Госдумы по соцполитике и охране здоровья — Ярослав Нилов и Сергей Леонов.
«Медицинская организация, не входящая в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также индивидуальный предприниматель, оказывающий платные услуги <...>, вправе заключать трудовой договор с лицом, получившим высшее медицинское образование за счет бюджетных ассигнований <...>, только при условии наличия у него общего трудового стажа в один год в медицинской организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения», — на текст законопроекта ссылается РИА Новости. В пояснительной записке к документу указано, что инициатива направлена на создание эффективной системы подготовки и распределения кадров в отрасли.
Ранее глава профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в беседе с «Национальной службой новостей» объяснил дефицит врачей в стране разницей зарплат в регионах и плохим отношением на местах. В РФ на различных уровнях действуют программы поддержки медиков. О том, кому помогают купить жилье, рассказывает RT.
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