Запрет на поцелуи и крепкие нервы: как проходит татуаж губ в Кургане — опыт журналиста URA.RU

В Кургане многие мастера бьюти сферы стали предлагать такую услугу, как татуаж губ. Как он проводится, какой эффект дает и к чему следует быть готовой после процедуры — проверил на себе журналист URA.RU.
С собой — помаду
«Процедура длится около полутора часов — все это время нужно лежать на спине на кушетке. Несколько болезненная, несмотря на обезболивание. Но она того стоит: эффект сохраняется минимум два года», — поделилась журналист.
Тем, кто еще только планирует пойти на татуаж губ, стоит обязательно взять с собой помаду того цвета, какой хотелось бы получить в результате процедуры. Это поможет мастеру подобрать нужный пигмент.
Почему бывает больно
Первым делом губы обеззараживаются. Прорисовывается «черновик» — контур, по которому пигмент будет наноситься. Затем мастер наносит на губы обезболивающий гель и закрывает их пленкой. Спустя минут 15 начинается сам процесс нанесения пигмента.
«У меня от природы высокая чувствительность. Кроме того, я была после ночной смены, когда рецепторы более восприимчивы, поэтому мне было больно, и гель мастер наносила мне несколько раз. Мы дольше ждали, когда он подействует, чем шла сама работа», — говорит журналист.
Чтобы снять отек
После процедуры губы обретают ярко-бордовый цвет и опухают. Но бояться этого не нужно. От него останется лишь процентов 30. По рекомендации мастера дома следует принять противоаллергическое средство, чтобы отек спал. Губы следует обрабатывать трижды в день либо после каждого приема пищи — хлоргексидином для обеззараживания и затем вазелином для смягчения.
«Когда я спустя часа три после процедуры посмотрела в зеркало, я испугалась. Губы распухли так, что выглядели неестественно, да еще были очень яркими. Но одна антигистаминная таблетка вернула им нормальный размер уже на следующее утро», — вспоминает журналист.
Пять дней без поцелуев
Среди других ограничений после процедуры — запрет на посещение сауны, бассейна, желательно исключить тренировки и не потеть. Есть через трубочку, либо такую пищу, которую не нужно откусывать. Около пяти дней нельзя целоваться.
Уже через пару дней цвет губ стал таким, каким и планировался. Но уход следует продолжать в течение месяца, после чего нужно идти на коррекцию. Она делается чуть быстрее и позволяет выровнять тон, контур и даже немного сменить оттенок, если первоначальный чем-то не устроил. От опыта и мастерства специалиста зависит, насколько удачно он будет подобран. Чаще всего женщины выбирают мягкие тона, при которых губы смотрятся естественно.
«Для меня татуаж стал настоящим спасением. От природы у меня бледная кожа, светлые волосы и ресницы. Поэтому стоит мне появиться без косметики на лице, окружающие спрашивали, не болею ли я. Татуаж избавил меня от этих вопросов и придал уверенности в себе», — заключила журналист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».