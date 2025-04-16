16 апреля 2025

Колонна из танков и бронемашин заблокировала улицы в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург , военная техника, военные, репетиция парада, колонна военной техники, репетиция парада победы
Военная техника двигалась по Вторчермету Фото:

В Екатеринбурге 17 апреля инспекторы ДПС перекрыли несколько улиц в районе Вторчермета для проведения репетиции парада Победы. Выехала на дорогу колонна из танков, бронемашин и другой военной техники, рассказал корреспондент URA.RU.

На улицах Новосибирской и Дорожной удалось запечатлеть ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64. За движущейся техникой наблюдали горожане, а сотрудники Госавтоинспекции и военной полиции следили за порядком на местности.

До финальных репетиций на площади 1905 года осталось совсем немного. Ближайшие пройдут также на Вторчермете 22, 24 и 29 апреля. Примерно до обеда будут перекрыты улицы Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Вместе с этим изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.

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В Екатеринбурге 17 апреля инспекторы ДПС перекрыли несколько улиц в районе Вторчермета для проведения репетиции парада Победы. Выехала на дорогу колонна из танков, бронемашин и другой военной техники, рассказал корреспондент URA.RU. На улицах Новосибирской и Дорожной удалось запечатлеть ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64. За движущейся техникой наблюдали горожане, а сотрудники Госавтоинспекции и военной полиции следили за порядком на местности. До финальных репетиций на площади 1905 года осталось совсем немного. Ближайшие пройдут также на Вторчермете 22, 24 и 29 апреля. Примерно до обеда будут перекрыты улицы Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Вместе с этим изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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