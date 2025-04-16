В Курганской области участились ДТП с детьми

С начала года на дорогах Курганской области было зафиксировано шесть случаев ДТП с детьми. Последнее из них произошло в Кургане, где двухлетняя девочка получила травмы. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте».
В конкретном случае в Кургане 16 апреля женщина с девочкой-пассажиром, управляя автомобилем Skoda Karoq, совершила нарушение, выехав на полосу встречного движения при маневре обгона, что привело к столкновению с препятствием и последующему отбрасыванию автомобиля на припаркованный рядом Toyota Land Cruiser. «В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Skoda (девочка 2022 года рождения). Ребенку назначено амбулаторное лечение. Несовершеннолетняя перевозилась в автомобиле в детском удерживающем устройстве. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишет ведомство. Начальник ГАИ Курганской области Юрий Филипчук призвал родителей-водителей соблюдать ПДД ради безопасности детей.
В Кургане ранее уже происходили серьезные ДТП, в том числе с участием детей. Например, 6 апреля пьяный водитель без прав устроил аварию на улице 9 Мая, в результате которой пострадал младенец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».