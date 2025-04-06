В Кургане произошло серьезное ДТП, в результате которого водитель Toyota Camry столкнулся с двумя другими автомобилями. Пострадал младенец 2024 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.
Инцидент случился на улице 9 Мая вечером 6 апреля. Пьяный водитель Toyota управлял автомобилем без прав. «...выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение со встречными автомобилями Renault Fluence, под управлением водителя, 1992 года рождения и автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением водителя, 1953 года рождения, которые двигались по улице 9 Мая, от улицы Карбышева», — пишет ведомство.
В результате аварии водитель Renault получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение. Также два пассажира, включая одного ребенка, получили травмы и были госпитализированы. Водитель Toyota был задержан и привлечен к ответственности по статьям 12.8 ч.3 и 12.6 КоАП РФ, что предусматривает наказание за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав.
В Курганской области уже не первый случай серьезного ДТП, приводящего к тяжким последствиям. Ранее в селе Кетово водитель получил год колонии за ДТП. В результате аварии пассажир автомобиля HAVAL M6 получил травмы, которые были признаны тяжким вредом здоровью из-за опасности для жизни.
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