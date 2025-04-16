16 апреля 2025

Дым и запах гари заметили над пермским отелем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС говорят, что в здании проводится разведка
В МЧС говорят, что в здании проводится разведка Фото:

Дым и запах гари заметили над отелем «Урал» около 12:12 16 апреля. Он находится на улице Ленина.

«Пожарно-спасательные подразделения уже на месте. Проводится разведка», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

По данным perm.aif.ru, инцидент произошел в ресторане «Аджика», который находится в том же здании. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий в ближайшее время. 

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Дым и запах гари заметили над отелем «Урал» около 12:12 16 апреля. Он находится на улице Ленина. «Пожарно-спасательные подразделения уже на месте. Проводится разведка», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.  По данным perm.aif.ru, инцидент произошел в ресторане «Аджика», который находится в том же здании. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий в ближайшее время. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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