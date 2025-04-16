В МЧС говорят, что в здании проводится разведка
Дым и запах гари заметили над отелем «Урал» около 12:12 16 апреля. Он находится на улице Ленина.
«Пожарно-спасательные подразделения уже на месте. Проводится разведка», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным perm.aif.ru, инцидент произошел в ресторане «Аджика», который находится в том же здании. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий в ближайшее время.
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