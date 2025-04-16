В ЯНАО оренбуржцу ограничили свободу за поддельные права

Прокуратура Надыма (ЯНАО) поддержала обвинение по уголовному делу против водителя из Оренбургской области, которого признали виновным в использовании поддельных прав на вождение грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В августе 2024 года самосвал под управлением подсудимого на участке трассы „Сургут-Салехард“ у поселка Пангоды был остановлен сотрудником ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Зная, что водительское удостоверение поддельное, злоумышленник предъявил его полицейскому» — рассказали на сайте прокуратуры ЯНАО.
На заседании суда водитель признал свою вину. С учетом позиции гособвинителя, ему назначили наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Приговор в силу еще не вступил.
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