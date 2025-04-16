16 апреля 2025

В ЯНАО оренбуржцу ограничили свободу за поддельные права

Надымский суд приговорил водителя к ограничению свободы за поддельные права
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителю ограничили свободу (архивное фото)
Водителю ограничили свободу (архивное фото) Фото:

Прокуратура Надыма (ЯНАО) поддержала обвинение по уголовному делу против водителя из Оренбургской области, которого признали виновным в использовании поддельных прав на вождение грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В августе 2024 года самосвал под управлением подсудимого на участке трассы „Сургут-Салехард“ у поселка Пангоды был остановлен сотрудником ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Зная, что водительское удостоверение поддельное, злоумышленник предъявил его полицейскому» — рассказали на сайте прокуратуры ЯНАО.

На заседании суда водитель признал свою вину. С учетом позиции гособвинителя, ему назначили наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Приговор в силу еще не вступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Надыма (ЯНАО) поддержала обвинение по уголовному делу против водителя из Оренбургской области, которого признали виновным в использовании поддельных прав на вождение грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В августе 2024 года самосвал под управлением подсудимого на участке трассы „Сургут-Салехард“ у поселка Пангоды был остановлен сотрудником ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Зная, что водительское удостоверение поддельное, злоумышленник предъявил его полицейскому» — рассказали на сайте прокуратуры ЯНАО. На заседании суда водитель признал свою вину. С учетом позиции гособвинителя, ему назначили наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Приговор в силу еще не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...