Когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление могут отключить 6 мая. Согласно прогнозу метеосервиса Gismeteo, к этому времени среднесуточная температура воздуха продержится на протяжении пяти дней выше +8 градусов. Это главное условие для окончания отопительного сезона, сообщает мэрия.
По данным синоптиков, с 1 мая среднесуточная температура воздуха будет достигать 9-10 градусов. При решении об отключении отопления власти учитывают долгосрочный прогноз, согласно которому с 8 мая среднесуточная температура установится на отметке 12 градусов.
Поэтому отопительный сезон может закончиться уже 6 мая. Годом ранее тепло отключили 8 мая.
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