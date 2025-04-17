Когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление планируют отключить не ранее 6 мая
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В прошлом году отопление отключили 8 мая
В прошлом году отопление отключили 8 мая Фото:

В Тюмени отопление могут отключить 6 мая. Согласно прогнозу метеосервиса Gismeteo, к этому времени среднесуточная температура воздуха продержится на протяжении пяти дней выше +8 градусов. Это главное условие для окончания отопительного сезона, сообщает мэрия.

По данным синоптиков, с 1 мая среднесуточная температура воздуха будет достигать 9-10 градусов. При решении об отключении отопления власти учитывают долгосрочный прогноз, согласно которому с 8 мая среднесуточная температура установится на отметке 12 градусов.

Поэтому отопительный сезон может закончиться уже 6 мая. Годом ранее тепло отключили 8 мая.

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В Тюмени отопление могут отключить 6 мая. Согласно прогнозу метеосервиса Gismeteo, к этому времени среднесуточная температура воздуха продержится на протяжении пяти дней выше +8 градусов. Это главное условие для окончания отопительного сезона, сообщает мэрия. По данным синоптиков, с 1 мая среднесуточная температура воздуха будет достигать 9-10 градусов. При решении об отключении отопления власти учитывают долгосрочный прогноз, согласно которому с 8 мая среднесуточная температура установится на отметке 12 градусов. Поэтому отопительный сезон может закончиться уже 6 мая. Годом ранее тепло отключили 8 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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