Тюменцев ждет теплый и сухой день

В четверг 7 августа тюменцев ждет благоприятный для прогулок день
В Тюмени 7 августа будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +23 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
По информации синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составила +8…+13 градусов, а днем она достигнет +18…+23. «В четверг 7 августа переменная облачность без существенных осадков», — говорится на сайте ведомства.
Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается северо-восточный ветер с порывами до 7–12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85%.
