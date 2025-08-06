06 августа 2025

Тюменцев ждет теплый и сухой день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В четверг 7 августа тюменцев ждет благоприятный для прогулок день
В четверг 7 августа тюменцев ждет благоприятный для прогулок день Фото:

В Тюмени 7 августа будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +23 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

По информации синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составила +8…+13 градусов, а днем она достигнет +18…+23. «В четверг 7 августа переменная облачность без существенных осадков», — говорится на сайте ведомства.

Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается северо-восточный ветер с порывами до 7–12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 7 августа будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +23 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. По информации синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составила +8…+13 градусов, а днем она достигнет +18…+23. «В четверг 7 августа переменная облачность без существенных осадков», — говорится на сайте ведомства. Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается северо-восточный ветер с порывами до 7–12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...