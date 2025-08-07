Власти Украины хотят переименовать копейку из-за ее связи с Москвой

Пышный назвал «копейку» куском Москвы
Пышный назвал «копейку» куском Москвы

Национальный банк Украины намерен переименовать копейку в «шаг» из-за ассоциаций с Москвой. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«Копейка — это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное — в голове», — заявил Пышный. Его слова приводит «РБК-Украина».

Глава НБУ еще в сентябре прошлого года заявлял, что банк намерен переименовать копейку на старинное название — шаги. По его словам, название «копейка» ассоциируется с «московской оккупацией» и не имеет отношения к украинской культуре. Инициатива является частью программы дерусификации. Шаги использовались в денежном счете Украины в 16-17 веках, при этом одна гривна равнялась 100 шагам.

С октября регулятор начнет изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек. По данным на апрель 2025 года, в обращении остается 14 миллиардов монет номиналом 10 и 50 копеек, передает RT.

