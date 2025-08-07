ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadow

Украина атаковала Россию Storm Shadow
Украина атаковала Россию Storm Shadow Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восемь крылатых ракет Storm Shadow, принадлежащих ВСУ, были уничтожены средствами ПВО в ходе отражения атаки на территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны..

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Кроме того, российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области Украины. По данным ведомства, этот узел использовался для переброски вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее, в ночь на 7 августа, российские системы ПВО ликвидировали 82 беспилотника, примененных со стороны Украины. Из общего числа БПЛА 31 был нейтрализован над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Крыма, 10 — в Ростовской области, 9 — в Краснодарском крае, восемь — над Черным морем, семь — в Волгоградской области, четыре — в Белгородской области. Кроме того, по одному дрону было сбито в Курской и Орловской областях.

