На 143-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью (Камышловский район) 7 августа 31-летний мотоциклист без прав разбился насмерть, влетев в отбойник. Мужчина проезжал опасный участок, где проходит ремонт, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель мотоцикла VMC Ventomatic, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением, допустил наезд на барьерное ограждение и опрокидывание», — пояснили там. Байкер скончался до прибытия медиков.
Погибшим оказался житель Тюменской области. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии и состояние мотоциклиста в момент трагедии.
