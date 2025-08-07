Байкер без прав насмерть разбился на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотоциклист скончался на месте происшествия (архивное фото)
Мотоциклист скончался на месте происшествия (архивное фото) Фото:

На 143-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью (Камышловский район) 7 августа 31-летний мотоциклист без прав разбился насмерть, влетев в отбойник. Мужчина проезжал опасный участок, где проходит ремонт, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель мотоцикла VMC Ventomatic, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением, допустил наезд на барьерное ограждение и опрокидывание», — пояснили там. Байкер скончался до прибытия медиков.

Погибшим оказался житель Тюменской области. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии и состояние мотоциклиста в момент трагедии.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 143-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью (Камышловский район) 7 августа 31-летний мотоциклист без прав разбился насмерть, влетев в отбойник. Мужчина проезжал опасный участок, где проходит ремонт, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель мотоцикла VMC Ventomatic, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением, допустил наезд на барьерное ограждение и опрокидывание», — пояснили там. Байкер скончался до прибытия медиков. Погибшим оказался житель Тюменской области. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства аварии и состояние мотоциклиста в момент трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...