Мирошник рассказал о причинах отказа Киева от своих пленных

Мирошник: Киеву не нужны обычные украинцы, ему нужны наемники и радикалы
Мирошник заявил, что обычные украинцы для Киева - это расходный материал
Мирошник заявил, что обычные украинцы для Киева - это расходный материал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев отказался от обмена тысячи украинских военнопленных, так как ему нужны только наемники и радикалы, а простые граждане стране не нужны. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, комментируя отказ Украины от  тысячи пленных солдат ВСУ, предложенных к обмену.

«На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а „пушечное мясо“, что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным, как в плену, так и в виде останков на поле боя», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

Он заявил, что простые граждане для режима Зеленского  — это расходный материал. По его словам, для него это странно, что на обычных жителей Украины знание этого факта никак не влияет.

Ранее сообщалось, что Киев исключил из списков на обмен с Россией тысячу украинских пленных, среди которых были только рядовые, матросы и мобилизованные, а офицеры остались в списке на обмен. По данным источников, этот шаг осложнил проведение второго этапа обмена пленными, а подготовка третьего этапа пока не начиналась.

