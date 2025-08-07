Пушков: Бразилия созовет страны БРИКС, чтобы дать отпор тарифам Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Бразилии Лула намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа, заявил Пушков
Президент Бразилии Лула намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа, заявил Пушков Фото:

Cтраны БРИКС могут выработать единый ответ на действия США, что приведет к обратному эффекту от тарифной политики Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Президент Бразилии Лула намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа. В случае, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США», — написал Пушков в telegram-канале.

По его словам, президент Бразилии Лула да Силва намерен собрать лидеров стран объединения, чтобы обсудить возможные меры в ответ на введенные Вашингтоном пошлины. Если единая позиция будет сформулирована, это, по мнению Пушкова, может изменить расстановку сил в скрытом противостоянии между БРИКС и США — причем вопреки намерениям Трампа, который таким способом стремился ослабить влияние блока.

Сенатор считает, что в случае эскалации торговых разногласий ситуация может выйти в открытое противостояние, где тарифные войны будут способствовать консолидации стран БРИКС. Ранее Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин для ряда государств. В частности, для Индии они составят 25%, а для Бразилии — до 50%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Cтраны БРИКС могут выработать единый ответ на действия США, что приведет к обратному эффекту от тарифной политики Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Президент Бразилии Лула намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа. В случае, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США», — написал Пушков в telegram-канале. По его словам, президент Бразилии Лула да Силва намерен собрать лидеров стран объединения, чтобы обсудить возможные меры в ответ на введенные Вашингтоном пошлины. Если единая позиция будет сформулирована, это, по мнению Пушкова, может изменить расстановку сил в скрытом противостоянии между БРИКС и США — причем вопреки намерениям Трампа, который таким способом стремился ослабить влияние блока. Сенатор считает, что в случае эскалации торговых разногласий ситуация может выйти в открытое противостояние, где тарифные войны будут способствовать консолидации стран БРИКС. Ранее Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин для ряда государств. В частности, для Индии они составят 25%, а для Бразилии — до 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...