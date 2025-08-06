Количество пострадавших от паленой чачи в Сириусе увеличилось в несколько раз

В Адлере число пострадавших в результате отравления некачественной чачей возросло до восьми человек — все они купили алкоголь в одной и той же торговой точке на рынке «БаZар» в Сириусе. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Количество пострадавших от паленой чачи в Адлере увеличилось до восьми. Все жертвы купили кустарный алкоголь в одной палатке на рынке», — передает telegram-канал.
Как сообщила родственница одной из пострадавших, ее сестра с семьей, приехавшие из Подмосковья отдыхать в Адлер, 30 июля купили у знакомой продавщицы на рынке «БаZар» чачу с шелковицей и дыней. В тот же вечер они выпили по рюмке алкоголя на базе отдыха. На следующий день семья почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Сначала они предположили, что причиной подобного могло стать алкогольное отравление, но к вечеру пострадавшие уже не могли самостоятельно стоять, говорить и теряли сознание. В результате произошедшего скончались сестра собеседницы (57 лет), ее муж (42 года) и его мать (69 лет). Спасти удалось только женщину, которая рассказала об этой истории. В крови всех погибших был обнаружен метанол.
В конце июля аналогичный случай произошел с туристами из Челябинска, которые скончались после употребления суррогатного алкоголя. В тот же период стало известно о гибели мужчины, выпившего вместе с женой вино с рынка в Сириусе, — женщину спасло то, что она ограничилась одним бокалом, тогда как ее супруг выпил всю бутылку спиртного, после чего ослеп и скончался. Также 2 августа поступила информация о смерти еще одной семьи, они приехали в Адлер из Комсомольска-на-Амуре: супруги выпили паленую чачу и спустя несколько дней скончались в реанимации. У них остались двое детей.
Все жертвы приобретали алкогольную продукцию в одной и той же палатке. Несмотря на это, правоохранители посетили рынок «БаZар» лишь 5 августа — к тому времени продавцы уже избавились от опасной партии товара. В причастности к продаже суррогатного алкоголя подозревается 60-летняя местная жительница по имени Этери, она торгует спиртными напитками 30 лет. Погибшая подмосковная семья ранее регулярно приобретала у нее вино и чачу, в том числе в качестве подарков.
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