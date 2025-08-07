Российская ПВО перехватила свыше 80 дронов ВСУ за ночь

Над российскими регионами сбиты десятки беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 7 августа уничтожили 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении telegram-канала Минобороны России. По данным ведомства, из общего числа беспилотников 31 был сбит над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, десять — в Ростовской области, девять — в Краснодарском крае, восемь — над Черным морем, семь — в Волгоградской области, четыре — в Белгородской области, по одному — в Курской и Орловской областях.

Ранее стало известно, что Новороссийск в Краснодарском крае атаковали беспилотные катера ВСУ, в нескольких районах региона произошли возгорания, есть один пострадавший. В Белгородской области также ранены мирные жители.

