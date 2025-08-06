Новая школьная форма-2025: сколько стоит правильный комплект и что нельзя носить по новому ГОСТу

В 2024 году Минпромторг совместно с Минпросвещения приступили к созданию нового государственного стандарта, призванного установить требования к школьной форме. ГОСТ вступил в силу с июля 2025 года.
Властями определены такие параметры, как характеристики используемых тканей, включая подкладочные материалы, безопасность фурнитуры (исключение острых краев и граней), соответствие размерным параметрам типовых детских фигур, а также гигиенические свойства изделия — воздухопроницаемость, способность отводить влагу и гипоаллергенность. Какую форму можно носить в школе, согласно новому ГОСТу — в материале URA.RU.
Зачем ввели ГОСТ на форму
Введение ГОСТа направлено на защиту детей от некачественной одежды и снижение расходов родителей. Производители, маркирующие продукцию как школьную форму, будут обязаны соблюдать новые стандарты. Это позволит покупателям быть уверенными в безопасности приобретаемых товаров, упростит процедуры контроля качества и поможет предотвратить распространение подделок на рынке.
В Минпросвещения РФ отметили, что школьная форма позволяет стирать границы между учениками из семей с разным доходом. Также она должна снять психологические границы между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям.
Что определяет ГОСТ
ГОСТ не устанавливает требования к внешнему виду одежды, однако регламентирует ее основные характеристики, на основании которых производители могут изготавливать школьную форму. При этом соблюдение этих норм не является обязательным.
В случае, если изделие полностью соответствует установленным стандартам, производитель получает право разместить на этикетке специальную отметку. Ее подлинность можно проверить через систему «Честный знак».
Властям пришлось определить ключевые параметры: свойства основных и подкладочных тканей, безопасность используемой фурнитуры (отсутствие острых элементов и граней), соответствие типовым детским размерам, а также гигиенические показатели — воздухопроницаемость, способность отводить влагу и гипоаллергенность. Стандарт не устанавливает обязательные требования к цветовой гамме, фасону или дизайну формы — данные вопросы остаются в компетенции образовательной организации.
Также, согласно обновленному ГОСТу, на школьной форме рекомендуется размещать государственную или патриотическую символику, а также элементы геральдики. Помимо этого, допускается нанесение отличительных знаков конкретного учебного заведения, включая эмблемы, нашивки, фурнитуру с фирменными символами, а также тесьму с элементами шрифтового оформления и другие подобные детали. Отдельно стоит отметить, что ГОСТ не распространяется на спортивную одежду и обувь.
Виды формы по ГОСТу
Согласно положениям ГОСТ, школьная форма классифицируется на два основных типа: повседневный и торжественный. В документе отмечается, что торжественный вариант может представлять собой повседневную форму, дополненную светлой праздничной блузкой или рубашкой, головным убором, галстуком, а также иными аксессуарами, соответствующими установленным внутри образовательного учреждения требованиям.
Повседневная форма включает в себя как отдельные предметы гардероба — такие как рубашки, блузки, пиджаки или блейзеры, так и различные комплекты. Среди них возможны сочетания жилета с юбкой или брюками, а также комбинации пиджака, жакета, кардигана с юбкой, сарафаном и блузкой. Предусмотрено множество вариаций на основе перечисленных базовых элементов.
В стандарте также содержится примечание, что школьная форма может состоять из единственного элемента одежды, например, платья для девочки. Однако при наличии дополнительных деталей — воротника или манишки — такой комплект уже рассматривается как набор. При этом костюм трактуется как один из видов комплекта.
В каждой ли школе есть форма
В соответствии с законом «Об образовании» каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает требования к внешнему виду учащихся. На федеральном уровне обязательная единая школьная форма не предусмотрена, однако большинство школ принимают собственные локальные акты, регулирующие этот вопрос.
Как правило, такие решения принимаются педагогическим советом при участии родителей. Учебное заведение вправе определить:
- перечень обязательных предметов одежды, таких как пиджак, юбка или жилет;
- допустимые цветовые сочетания;
- различия между повседневной, парадной и спортивной формой;
- требования к обуви и аксессуарам.
Если ношение школьной формы закреплено внутренними правилами, отстранение ученика от занятий по причине несоответствия одежды не допускается и противоречит закону. Школа может попросить объяснительную, провести беседу с родителями или уточнить правила ношения формы.
Рекомендации по выбору школьной формы в 2025 году
Даже в тех случаях, когда учебное заведение предъявляет строгие требования к цвету и фасону школьной формы, родители могут самостоятельно выбирать изделия по составу материала, удобству посадки и практичности. Для того чтобы покупка была действительно удачной, следует учитывать ряд основных критериев.
Тип ткани
Предпочтение следует отдавать натуральным материалам, таким как хлопок, лен и шерсть, а также смешанным тканям с высоким содержанием натуральных волокон. Такие материалы отличает высокая степень воздухообмена и способность впитывать влагу, что играет ключевую роль в обеспечении комфортных условий для ребенка.
Ткани натурального происхождения, такие как шерсть и хлопок, обладают привлекательным внешним видом, однако склонны к быстрому износу и сильной сминаемости. В то же время полностью синтетические материалы плохо пропускают воздух и могут вызвать аллергические реакции. Наиболее рациональным будет выбор смешанных тканей:
- шерсть с полиэстером — оптимальный вариант для зимнего периода, отличается износостойкостью и теплоизоляцией;
- хлопок с эластаном — идеален для изготовления рубашек, хорошо тянется и обеспечивает циркуляцию воздуха;
- вискоза с полиэстером — мягкие на ощупь материалы, устойчивые к образованию катышков.
Текстильные материалы подлежат обязательной сертификации и должны отвечать установленным нормам безопасности, исключая наличие формальдегида, свинца и иных опасных веществ. Кроме того, ткани должны обладать высокой стойкостью к истиранию, образованию катышков и выцветанию.
Пошив
Также школьная форма не должна сковывать движения ребенка: перед покупкой стоит попросить его присесть, поднять руки и наклониться. Одежда не должна натирать, стеснять или быть чрезмерно свободной. Подкладочные материалы предпочтительнее выбирать натуральные. Практические рекомендации:
- для девочек предпочтителен сарафан вместо классической юбки;
- мальчикам подойдут брюки с эластичной талией;
- для учащихся младших классов рекомендуется минимальное количество пуговиц и застежек.
Если приобретается форма «с запасом», важно наличие регулируемых элементов — резинок или потайных швов. Слишком свободная одежда может доставлять ребенку дискомфорт как во время уроков, так и на переменах. В некоторых случаях целесообразно временно укоротить брюки или рукава.
Застежки-молнии и пуговицы должны легко фиксироваться и расстегиваться. Особое внимание следует уделять качеству обработки швов в области плеч и подмышек. При наличии грубых швов или выступающих нитей от покупки лучше отказаться, особенно если речь идет о рубашках, которые надеваются непосредственно на тело. Также каждое изделие обязано иметь хорошо различимую и информативную маркировку, в которой указываются сведения о производителе, составе материала, размере, а также рекомендации по уходу.
Цены на школьную форму в 2025 году
По данным исследования «Чек Индекс», в этом году школьная форма подорожала на 10%. Средняя стоимость комплекта составляет:
Для мальчиков:
- Костюм (пиджак + брюки) — от 2 600 до 12 000 рублей
- Рубашки — от 600 до 3 500
- Брюки — от 700 до 3 500
- Обувь — от 830 до 3 800
Для девочек:
- Костюм (юбка + пиджак) — от 2 800 до 7 000
- Блузки — от 600 до 3 000
- Сарафаны — от 1 400 до 5 000
- Обувь — от 1 100 до 4 200 рублей
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.