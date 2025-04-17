Экс-чиновника Минобороны приговорили к 7 годам строгого режима

Генерал-лейтенант Шамарин получил 7 лет строгого режима
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Вадим Шамарин получил семь лет строго режима Фото:

Бывший начальник главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил приговор. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам строгого режима.

«К 7 годам колонии строго режима приговорили экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадима Шамарина», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении взятки и отстранили от должности. Шамарин признал вину.

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Бывший начальник главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил приговор. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам строгого режима. «К 7 годам колонии строго режима приговорили экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадима Шамарина», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда. Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении взятки и отстранили от должности. Шамарин признал вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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