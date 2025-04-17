Экс-чиновника Минобороны приговорили к 7 годам строгого режима

Генерал-лейтенант Шамарин получил 7 лет строгого режима

17 апреля 2025 в 14:54 Размер текста - 17 +

Вадим Шамарин получил семь лет строго режима Фото: Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 Бывший начальник главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил приговор. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам строгого режима. «К 7 годам колонии строго режима приговорили экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадима Шамарина», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда. Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении взятки и отстранили от должности. Шамарин признал вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил приговор. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам строгого режима. «К 7 годам колонии строго режима приговорили экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадима Шамарина», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда. Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении взятки и отстранили от должности. Шамарин признал вину.