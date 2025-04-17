Экс-чиновника Минобороны приговорили к 7 годам строгого режима

Бывший начальник главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил приговор. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам строгого режима.
«К 7 годам колонии строго режима приговорили экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадима Шамарина», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.
Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении взятки и отстранили от должности. Шамарин признал вину.
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