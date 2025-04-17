В Челябинской области создали почти 3000 новых мест в детсадах

В Челябинской области в 2024 году создано почти 3000 новых мест в детских садах. Эта информация прозвучала на заседании комитета по социальной политике заксобрания региона. Депутаты комитета рассматривали отчет правительства за 2024 год в сфере охраны здоровья, науки и образования, соцподдержки и занятости населения.
«За год открыли в области 2 867 новых мест дополнительного образования детей в 19 муниципалитетах. Ввели в эксплуатацию два детских сада на 508 мест. Доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 100%. По итогам года дошкольным образованием охвачено 88% детей от года до семи лет», — цитирует пресс-служба заксобрания министра образования и науки региона Виталия Литке.
В городе Касли открыта школа на 199 мест, а также начато строительство новых школ в микрорайонах № 48 и № 57 Челябинска. Обновляется материально-техническая база общеобразовательных организаций, в школах внедряется целевая модель цифровой образовательной среды.
Что касается здравоохранения, по-прежнему актуальным остается кадровый вопрос. Для его решения в вузах по договорам о целевом обучении получают образование 1498 человек, в том числе 273 человека по направлениям подготовки ординатуры. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу в сельскую местность и малые города региона привлечены 66 врачей и 50 фельдшеров. Дополнительно за счет средств областного бюджета предоставлена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей 35 медработникам среднего звена (для сравнения, в 2023 году — 12-ти). Служебным жильем обеспечили 46 медицинских работников.
Также рассмотрен вопрос социальной поддержки определенных категорий участников СВО и их семей. Это региональные выплаты, которые связаны с заключением контракта, получением ранения, установлением инвалидности или гибелью. Кроме того, предусмотрены выплаты на газификацию, а также бесплатная юридическая помощь и социальные услуги.
Что касается безработицы, то ее уровень в регионе достиг исторического минимума. Комитет законодательного собрания по социальной политике одобрил отчет о деятельности правительства Челябинской области в 2024 году.
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