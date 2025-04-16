16 апреля 2025

Санкт-Петербург на три дня станет Ленинградом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэронавигационное обслуживание будет осуществляться с использованием исторических позывных
Аэронавигационное обслуживание будет осуществляться с использованием исторических позывных Фото:

Санкт-Петербург с 8 по 10 мая временно вернется к своему историческому названию — Ленинград. Решение принято Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД), подведомственной Росавиации, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«ГК ОрВД в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне решила на время вернуть Санкт-Петербургу его историческое название — Ленинград», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Для информирования авиационного сообщества ГК ОрВД выпустила официальные уведомления (NOTAM). Согласно этим документам, с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая аэронавигационное обслуживание в Пулково будет осуществляться с использованием исторических позывных: «Ленинград-Подход (Контроль)».

Подобная акция приурочена к памятной дате и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Подобная акция коснется и Волгограда. Город на три дня станет Сталинградом.

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Санкт-Петербург с 8 по 10 мая временно вернется к своему историческому названию — Ленинград. Решение принято Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД), подведомственной Росавиации, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «ГК ОрВД в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне решила на время вернуть Санкт-Петербургу его историческое название — Ленинград», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Для информирования авиационного сообщества ГК ОрВД выпустила официальные уведомления (NOTAM). Согласно этим документам, с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая аэронавигационное обслуживание в Пулково будет осуществляться с использованием исторических позывных: «Ленинград-Подход (Контроль)». Подобная акция приурочена к памятной дате и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Подобная акция коснется и Волгограда. Город на три дня станет Сталинградом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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