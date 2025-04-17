Главу Чесменского района Жморщук не уволят до осени

Глава Чесменского района (Челябинская область) Татьяна Жморщук останется работать до осени. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах.
«Жморщук в любом случае будет уволена в сентябре, поскольку район станет муниципальным округом. Будет необходимо создавать новые органы управления новообразованного муниципального образования. Однако речи о сложении ею полномочий раньше этого срока речи не идет», — сообщил источник. По его данным, согласуют ли Жморщук на работу в качестве главы округа, будет решено позднее.
Ранее появлялась информация, что Жморщук не выйдет из отпуска в апреле этого года. Однако этого не произошло. В повестке ближайшего заседания собрания депутатов района вопроса о сложении полномочий и назначении новых выборов главы не значится.
URA.RU пыталось связаться с Жморщук. Ее помощник сообщила, что Жморщук перезвонит, если сочтет необходимым, однако звонка не последовало.
Жморщук 58 лет. Она работала учителем географии, директором Тарасовской средней школы, директором МОУ детский дом «Светлячок», заместителем главы Чесменского района по социальным вопросам. В 2018 году избрана главой муниципалитета, в 2022 году переизбрана на второй срок.
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