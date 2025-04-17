Мэрия Кургана раскрыла, когда начнут ездить автобусы до дач

Автобусы до курганских дач запустят 19 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы с 19 апреля смогут добираться до дач на автобусах
Курганцы с 19 апреля смогут добираться до дач на автобусах Фото:

Администрация города Кургана объявила запуск дачных автобусов в связи с открытием садоводческого сезона. Об этом корреспонденту URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Садоводческий период в Кургане стартует. Отдельные маршруты регулярных перевозок с 19 апреля 2025 года будут переведены на режим работы в соответствии с летним расписанием», — рассказали URA.RU в мэрии.

Власти уточнили, что это касается маршрутов № 37, №48, №53, №41, №91, №93 и №18. Подробная информация появится на сайте «Транспортного управления». Также узнать про движение транспорт до садоводств можно будет узнать у диспетчеров учреждения.  

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Администрация города Кургана объявила запуск дачных автобусов в связи с открытием садоводческого сезона. Об этом корреспонденту URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе мэрии.  «Садоводческий период в Кургане стартует. Отдельные маршруты регулярных перевозок с 19 апреля 2025 года будут переведены на режим работы в соответствии с летним расписанием», — рассказали URA.RU в мэрии. Власти уточнили, что это касается маршрутов № 37, №48, №53, №41, №91, №93 и №18. Подробная информация появится на сайте «Транспортного управления». Также узнать про движение транспорт до садоводств можно будет узнать у диспетчеров учреждения.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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