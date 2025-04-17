Мэрия Кургана раскрыла, когда начнут ездить автобусы до дач

Администрация города Кургана объявила запуск дачных автобусов в связи с открытием садоводческого сезона. Об этом корреспонденту URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе мэрии.
«Садоводческий период в Кургане стартует. Отдельные маршруты регулярных перевозок с 19 апреля 2025 года будут переведены на режим работы в соответствии с летним расписанием», — рассказали URA.RU в мэрии.
Власти уточнили, что это касается маршрутов № 37, №48, №53, №41, №91, №93 и №18. Подробная информация появится на сайте «Транспортного управления». Также узнать про движение транспорт до садоводств можно будет узнать у диспетчеров учреждения.
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