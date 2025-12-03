Курганский боксер Мишечкин поборется за титул чемпиона Азии по версии WBA

Чемпионский бой WBA в Кургане: Константин Мишечкин проведет титульный поединок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский боксер Константин Мишечкин выйдет на ринг в бою за титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок станет главным событием вечера профессионального бокса, который пройдет 13 декабря.

«Главный бой за титул чемпиона WBA AZIA проведет мастер спорта международного класса Константин Мишечкин! Кард Вечера профессионального бокса пройдет 13 декабря в физкультурном комплексе „Велес“», — сообщает спортклуб «Велес».

Вечер профессионального бокса будет посвящен памяти Виктора Меженова. Всего в рамках карда на ринг выйдут четыре пары боксеров-профессионалов из России, Таджикистана и Узбекистана.

