Экс-замглавы курганских приставов Леонову продлили пребывание в СИЗО

Бывший замглавы курганского УФССП оставлен в СИЗО на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему заместителю руководителя курганских приставов Дмитрию Леонову, обвиняемому в присвоении средств в особо крупном размере, продлили меру пресечения в виде пребывания под стражей. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга судебной картотеки.

«Обвиняемый — Леонов Д.В. (Ст. 160, Ч. 4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние — удовлетворено, 02.12.2025», — информирует сайт Басманного районного суда города Москвы. Если решение не обжалуют, оно вступит в силу 6 декабря.

Леонов вместе со своей экс-начальницей Ириной Уваровой был задержан в Кургане 8 октября. Следователи ГСУ СКР этапировали их в Москву, где суд поместил их под стражу по 7 декабря. Приставов обвинили в присвоении особо крупной суммы денег. По версии источников редакции, Уварова и Леонов могли присвоить деньги подчиненных.

