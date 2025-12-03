Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Директором курганской школы стала экс-чиновница, на которую жаловались учителя

Бывшая чиновница Жимбаева назначена директором Звериноголовской школы
03 декабря 2025 в 13:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Камила Жимбаева назначена и.о. директора Звериноголовской школы

Камила Жимбаева назначена и.о. директора Звериноголовской школы

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовской школе Курганской области исполняющей обязанности директора назначена Камила Жимбаева. Ранее она возглавляла районное управление образования и несколько раз оказывалась в эпицентре скандалов. О назначении URA.RU рассказал источник из администрации округа.

«Камила Жимбаева назначена исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы. Ранее, с 2002 по 2018 годы она была директором Трудовской школы в Звериноголовском округе, с 2018 по 2022 годы — руководила районным управлением образования. Несколько лет после увольнения из администрации была на пенсии», — рассказал источник. Информация о назначении нашла подтверждение на официальном сайте Звериноголовской школы.

Ранее обязанности директора школы исполнял Александр Приходько, в должности он проработал почти пять месяцев. За последние шесть лет школа сменила девять директоров.

Продолжение после рекламы

В период работы Камилы Жимбаевой в управлении образования администрации Звериноголовского округа произошло несколько громких скандалов. Так, в 2018 году учителя Звериноголовской школы жаловались на низкую зарплату и невыплату стимулирующих надбавок. Они записали видеообращение президенту Путину, а скандал пришлось усмирять экс-губернатору.

В 2021 году произошел скандал с отстранением от работы учителя истории из Звериноголовской школы Владимира Кочеулова, от которого потребовали заключение психиатрической экспертизы. Педагог заявил, что местные чиновники таким образом решили избавиться от него из-за его активной позиции по защите прав учителей. Дело дошло до суда и стало прецедентом на федеральном уровне, после чего были внесены поправки в законодательство. Бывший директор Прорывинской школы жаловалась на предвзятое отношение и давление со стороны чиновницы, после чего ее уволили. На грубость чиновниц жаловались и учителя. А местные жители подозревали, что школьный автобус чиновники от образования используют в личных целях, чтобы ездить на работу в райцентр.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал