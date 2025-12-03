Директором курганской школы стала экс-чиновница, на которую жаловались учителя

Камила Жимбаева назначена и.о. директора Звериноголовской школы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовской школе Курганской области исполняющей обязанности директора назначена Камила Жимбаева. Ранее она возглавляла районное управление образования и несколько раз оказывалась в эпицентре скандалов. О назначении URA.RU рассказал источник из администрации округа.

«Камила Жимбаева назначена исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы. Ранее, с 2002 по 2018 годы она была директором Трудовской школы в Звериноголовском округе, с 2018 по 2022 годы — руководила районным управлением образования. Несколько лет после увольнения из администрации была на пенсии», — рассказал источник. Информация о назначении нашла подтверждение на официальном сайте Звериноголовской школы.

Ранее обязанности директора школы исполнял Александр Приходько, в должности он проработал почти пять месяцев. За последние шесть лет школа сменила девять директоров.

Продолжение после рекламы

В период работы Камилы Жимбаевой в управлении образования администрации Звериноголовского округа произошло несколько громких скандалов. Так, в 2018 году учителя Звериноголовской школы жаловались на низкую зарплату и невыплату стимулирующих надбавок. Они записали видеообращение президенту Путину, а скандал пришлось усмирять экс-губернатору.