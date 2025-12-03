Директором курганской школы стала экс-чиновница, на которую жаловались учителя
Камила Жимбаева назначена и.о. директора Звериноголовской школы
В Звериноголовской школе Курганской области исполняющей обязанности директора назначена Камила Жимбаева. Ранее она возглавляла районное управление образования и несколько раз оказывалась в эпицентре скандалов. О назначении URA.RU рассказал источник из администрации округа.
«Камила Жимбаева назначена исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы. Ранее, с 2002 по 2018 годы она была директором Трудовской школы в Звериноголовском округе, с 2018 по 2022 годы — руководила районным управлением образования. Несколько лет после увольнения из администрации была на пенсии», — рассказал источник. Информация о назначении нашла подтверждение на официальном сайте Звериноголовской школы.
Ранее обязанности директора школы исполнял Александр Приходько, в должности он проработал почти пять месяцев. За последние шесть лет школа сменила девять директоров.
В период работы Камилы Жимбаевой в управлении образования администрации Звериноголовского округа произошло несколько громких скандалов. Так, в 2018 году учителя Звериноголовской школы жаловались на низкую зарплату и невыплату стимулирующих надбавок. Они записали видеообращение президенту Путину, а скандал пришлось усмирять экс-губернатору.
В 2021 году произошел скандал с отстранением от работы учителя истории из Звериноголовской школы Владимира Кочеулова, от которого потребовали заключение психиатрической экспертизы. Педагог заявил, что местные чиновники таким образом решили избавиться от него из-за его активной позиции по защите прав учителей. Дело дошло до суда и стало прецедентом на федеральном уровне, после чего были внесены поправки в законодательство. Бывший директор Прорывинской школы жаловалась на предвзятое отношение и давление со стороны чиновницы, после чего ее уволили. На грубость чиновниц жаловались и учителя. А местные жители подозревали, что школьный автобус чиновники от образования используют в личных целях, чтобы ездить на работу в райцентр.
