В Курганской области мать разделила дом с детьми после вмешательства приставов

Штрафы приставов убедили мать оформить доли детям в частном доме Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Судебные приставы Курганской области обязали женщину выделить доли трем несовершеннолетним детям в частном доме, купленном на средства материнского капитала. Мать игнорировала решение суда, за что получила штрафы и исполнительский сбор. Об этом URA.RU сообщили в Шатровском районном отделении судебных приставов.

«Исполнительный документ о выделении долей в доме в пользу трех несовершеннолетних поступил на исполнение в Шатровское районное отделение судебных приставов. Так как гражданка не среагировала на информацию о возбуждении производства, сотрудники cлужбы вынесли в отношении нее исполнительский сбор на сумму 5 тысяч рублей. Затем неоднократно привлекали по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ („Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера“)», — рассказали в ведомстве.

Когда сумма штрафов достигла семи тысяч рублей, женщина явилась в отделение, изъявила желание исполнить решение суда и оформила доли детям. Права несовершеннолетних восстановлены, мать продолжает выплачивать штрафы и сбор. В суд для защиты интересов детей обратился представитель прокуратуры.

