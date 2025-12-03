В Курганской области из-за гусиного забега перекроют центральную улицу

Фестиваль «Шадринский гусь» перекроет центр Шадринска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение транспорта по улице Ленина в Шадринске будет временно ограничено в субботу, 6 декабря, в связи с проведением городского фестиваля «Шадринский гусь». Под перекрытие попадет участок центральной магистрали в квартале от улицы Гагарина до улицы Карла Либкнехта, ограничения будут действовать с 8:30 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в официальном tg-канале.

«6 декабря с 8:30 до 17:00 для проведения фестиваля „Шадринский гусь“ будет перекрыта улица Ленина — в квартале от Гагарина до Карла Либкнехта. Автобусы будут объезжать участок по ул. Михайловской», — сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

В мэрии уточнили, что ограничение вводится на время подготовки и проведения городского мероприятия. Речь идет о полном перекрытии проезда по указанному участку для транспорта, следующего по улице Ленина. При этом движение общественного транспорта не будет остановлено: городские автобусы на время фестиваля направят в объезд по улице Михайловской, чтобы сохранить связь между центральными районами города.

Изменение схемы движения касается только указанного промежутка времени и конкретного участка улицы Ленина. Остальные дороги в Шадринске 6 декабря будут работать в обычном режиме.