Прокуратура вызвала в суд курганское УФСИН после увольнения сотрудника за пронос веществ

Суд удовлетворил иск прокурора Кетовского района Курганской области и обязал изменить формулировку увольнения прапорщика ИК-2. Это решение приняли в связи с обвинением в совершении преступления сотрудником, который был пойман и уволен из структуры ФСИН. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Прокуратура вышла с иском в суд после случая с прапорщиком, пойманным в просветской колонии при проносе запрещенных веществ осужденному. Начальство ИК-2 расторгло контракт с нарушителем из-за нарушений условий его выполнения. Суд постановил изменить формулировку на „в связи с утратой доверия“», — рассказали источники.