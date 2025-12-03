Прокуратура вызвала в суд курганское УФСИН после увольнения сотрудника за пронос веществ
Суд удовлетворил иск прокурора Кетовского района Курганской области и обязал изменить формулировку увольнения прапорщика ИК-2. Это решение приняли в связи с обвинением в совершении преступления сотрудником, который был пойман и уволен из структуры ФСИН. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Прокуратура вышла с иском в суд после случая с прапорщиком, пойманным в просветской колонии при проносе запрещенных веществ осужденному. Начальство ИК-2 расторгло контракт с нарушителем из-за нарушений условий его выполнения. Суд постановил изменить формулировку на „в связи с утратой доверия“», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Прокурор указал, что прапорщик проходил службу в ФКУ ИК-2 УФСИН по Курганской области, где был замечен в передаче запрещенных веществ, по факту возбуждено уголовное дело. При этом сотрудника уволили в связи с выявленными нарушениями условий контракта, хотя имелась коррупционная составляющая. Суд внял доводам прокуратуры и обязал курганское УФСИН изменить формулировку увольнения на другую, в связи с утратой доверия.
