Курганский замгубернатора Гаврин раскрыл, на какие сферы промышленности сделана основная ставка
Заместитель курганского губернатора Гаврин отчитался о поддержке сельского хозяйства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Власти Курганской области выделили животноводство и сельское хозяйство как сферы, на которые они сделали основную ставку. Для этих областей выделили особые меры поддержки. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Сергей Гаврин на прямой трансляции в официальной группе ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«Уделяем внимание животноводству. На эту сферу сделана ключевая ставка. Например, для фермеров, которые закупают животных, предусмотрена субсидия на их приобретение. Также активно поддерживаем сферу переработки растительных культур», — рассказал на эфире замгубернатора.
Гаврин отметил, что сельское хозяйство в целом достигло хороших показателей. Например, урожайность в 2025 году превысили сбор прошлого года — далеко за два млн тонн. Также стали больше собирать зерновые и масличные культуры. Со слов замгубернатора, курганская промышленность поднимается в общероссийских рейтингах. За последние десять месяцев регион закрепился на первом месте. В топе Минпрома РФ Курганская области заняла 11 место по эффективности работы органов власти в сфере поддержки промышленности.
Ранее URA.RU писало, что курганская область вошла в топ-10 регионов России по темпам роста собственных доходов в бюджет по итогам ноября 2025 года. Ключевую роль сыграл рывок в области промышленности. В июне сообщалось, что доходы бюджета Курганской области за первое полугодие 2025 года достигли 84 млрд рублей. Это больше аналогичного периода прошлого года на 22%.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Никита03 декабря 2025 12:14Топ 10 это классно конечно, виден результат как в промышленной сфере, так и в сельском хозяйстве. Дальше - больше, как говорится
- Влада03 декабря 2025 12:12У нас сейчас промышленность в гору идет и сельское хозяйство тоже отставать не должно. Во всех сферах должен быть порядок.
- Гость03 декабря 2025 12:10Все правильно делают. Раньше почти у каждого были животные, коровы там, куры, а сейчас что? Точнее сейчас понятно, люди стали снова развивать это все благодаря поддержке государства, а лет пять назад было очень трудно найти тех, кто держал скотину. Сельское хозяйство стало процветать, что очень радует.
- ...03 декабря 2025 11:41А чн у почтальенов получка 22 тыс. А в бельгии 230 тыс?