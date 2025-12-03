Логотип РИА URA.RU
Экономика

Промышленность

Курганский замгубернатора Гаврин раскрыл, на какие сферы промышленности сделана основная ставка

Курганские власти усилили поддержку сельского хозяйства
03 декабря 2025 в 11:30
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области выделили животноводство и сельское хозяйство как сферы, на которые они сделали основную ставку. Для этих областей выделили особые меры поддержки. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Сергей Гаврин на прямой трансляции в официальной группе ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте». 

«Уделяем внимание животноводству. На эту сферу сделана ключевая ставка. Например, для фермеров, которые закупают животных, предусмотрена субсидия на их приобретение. Также активно поддерживаем сферу переработки растительных культур», — рассказал на эфире замгубернатора. 

Гаврин отметил, что сельское хозяйство в целом достигло хороших показателей. Например, урожайность в 2025 году превысили сбор прошлого года — далеко за два млн тонн. Также стали больше собирать зерновые и масличные культуры. Со слов замгубернатора, курганская промышленность поднимается в общероссийских рейтингах. За последние десять месяцев регион закрепился на первом месте. В топе Минпрома РФ Курганская области заняла 11 место по эффективности работы органов власти в сфере поддержки промышленности. 

Ранее URA.RU писало, что курганская область вошла в топ-10 регионов России по темпам роста собственных доходов в бюджет по итогам ноября 2025 года. Ключевую роль сыграл рывок в области промышленности. В июне сообщалось, что доходы бюджета Курганской области за первое полугодие 2025 года достигли 84 млрд рублей. Это больше аналогичного периода прошлого года на 22%.

Комментарии (4)
  • Никита
    03 декабря 2025 12:14
    Топ 10 это классно конечно, виден результат как в промышленной сфере, так и в сельском хозяйстве. Дальше - больше, как говорится
  • Влада
    03 декабря 2025 12:12
    У нас сейчас промышленность в гору идет и сельское хозяйство тоже отставать не должно. Во всех сферах должен быть порядок.
  • Гость
    03 декабря 2025 12:10
    Все правильно делают. Раньше почти у каждого были животные, коровы там, куры, а сейчас что? Точнее сейчас понятно, люди стали снова развивать это все благодаря поддержке государства, а лет пять назад было очень трудно найти тех, кто держал скотину. Сельское хозяйство стало процветать, что очень радует.
  • ...
    03 декабря 2025 11:41
    А чн у почтальенов получка 22 тыс. А в бельгии 230 тыс?
