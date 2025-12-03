Что известно о деле экс-главы курганского УФССП Уваровой, которой продлили арест в Москве

Дело экс-главы курганского УФССП и ее продление ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшей главе курганского УФССП Ирине Уваровой продлили содержание под стражей. Решение было принято в одном из судов города Москвы. URA.RU вспомнило предысторию уголовного дела пристава, и какие решения уже принимались после задержания экс-руководителя управления.

Задержание и арест в Москве

Ирина Уварова, экс-глава курганского УФССП, была задержана в Кургане сотрудниками СК и ФСБ, после чего в управлении прошли обыски. Вместе с ней задержали заместителя Дмитрия Леонова, и обоих этапировали в Москву. В столице Басманный районный суд рассмотрел ходатайства об аресте и удовлетворил их, поместив Уварову под стражу. Уварова руководила ведомством с 2018 года и имеет звание полковника внутренней службы. Изначально причины задержания не разглашались, но позже стали известные данные из картотеки суда. Арест вызвал широкий резонанс в региональных СМИ. Силовики действовали оперативно и не раскрывали деталей до решения суда о мере пресечения.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2025 года. Защита просила домашний арест в Курганской области, ссылаясь на свидетелей в регионе и уход за бывшим супругом, но суд отказал. Леонова также арестовали на аналогичный срок.

Претензии силовиков

Уголовное дело против Уваровой возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц. Источники редакции утверждают, что она склоняла подчиненных к фиктивному трудоустройству и начислению выплат. Кроме того, Уварова якобы собирала деньги с сотрудников на нужды управления, но тратила их на личные переезды и дорогие гостиницы. Есть подозрения в незаконных контактах с коммерческими компаниями, которые уклонялись от платежей по исполнительным листам.

Источники среди работников ведомства подтверждают поборы и нецелевое использование средств. Расследование ведет ГСУ СК России, что подчеркивает особо крупный ущерб и важность расследования коррупционного дела.

Врио главы и заместителя

После ареста Ирины Уваровой в октябре 2025 года обязанности руководителя УФССП по Курганской области временно исполнял ее заместитель Александр Ушаков.

В середине октября 2025 года временно исполняющим обязанности главного судебного пристава Курганской области назначен полковник внутренней службы Евгений Смирнов. Смирнов ранее возглавлял УФССП по Ямало-Ненетскому автономному округу. Назначение подтвердила пресс-служба курганского управления, отметив его опыт на аналогичной должности.

В ноябре из Тюмени в Курган перебрался майор ФССП Руслан Галиев. Он стал врио заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — заместителя главного судебного пристава Курганской области.

Новые решения судов

В середине ноября Мосгорсуд рассмотрел жалобы на пребывание под стражей курганских приставов. Обвииняемые просили отпустить их под домашний арест. Жалобы были оставлены без удовлетворения, избранные решения о мере пресечения — без изменений.