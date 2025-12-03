Испытывают терпение: общественный туалет на набережной Кургана закрыли до весны. Фото
Курганцы не смогут попасть в общественный туалет на набережной
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Общественный туалет на набережной Кургана, оборудованный канализационно-насосной системой, закрыт до апреля 2026 года. На двери объекта размещена соответствующая табличка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший объявление.
«Туалет закрыт до 1 апреля 2026 года. По техническим причинам он не работает», — указано на стене комплекса.
Жители города выражают недовольство регулярными простоями инфраструктуры и надеются на оперативное решение проблемы хотя бы весной: «В теплое время года туалет также часто не работал, из-за чего многие привыкли обходиться без него». В мэрию Кургана направлен запрос для разъяснения ситуации.
Туалет на курганской набережной закрыли до апреля 2026
Фото: Алла Маковеева
Ранее жители Кургана уже обращали внимание властей на проблемы с туалетами: горожане с улицы Советской, 88а просили обновить уличный ватерклозет во дворе дома 1917 года постройки, который, по их словам, сгнил и может провалиться. Тогда они жаловались на бездействие управляющей компании, а в мэрию также был направлен запрос. Ответ ожидается.
