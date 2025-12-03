Курганцы не смогут попасть в общественный туалет на набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественный туалет на набережной Кургана, оборудованный канализационно-насосной системой, закрыт до апреля 2026 года. На двери объекта размещена соответствующая табличка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший объявление.

«Туалет закрыт до 1 апреля 2026 года. По техническим причинам он не работает», — указано на стене комплекса.

Жители города выражают недовольство регулярными простоями инфраструктуры и надеются на оперативное решение проблемы хотя бы весной: «В теплое время года туалет также часто не работал, из-за чего многие привыкли обходиться без него». В мэрию Кургана направлен запрос для разъяснения ситуации.

